Наивная тюменка осталась без денег, задумав купить шубу к зиме. Фото: pixabay.com

В отдел полиции села Исетское обратилась местная жительница с заявлением. Женщина сообщила, что ее обманул мошенник.

Как стало известно следователю, 49-летняя женщина на одном из зарубежных сайтов нашла объявление о продаже шубы. Выбрав подходящее меховое изделие, покупательница написала менеджеру. Обговорив в электронной переписке все условия, девушка отправила номер карты, на которую необходимо перечислить деньги за товар.

– Более 36 тысяч рублей жительница села Исетское оправила на счет менеджера. Срок доставки шубы должен был составить около месяца. Но по истечению данного срока свой товар покупательница не получила. Она вновь написала электронное сообщение на сайт с просьбой вернуть деньги. Подождав еще некоторое время, женщина, не получив ни шубы, ни денег, отправилась в полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет.