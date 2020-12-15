Поход тюменцев в магазин закончился возбуждением двух уголовных дел. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюменского района с заявлением о причинении им телесных повреждений обратились двое жителей поселка Боровский. В ходе расследования правоохранители установили, что мужчины подрались между собой у одного из продуктовых магазинов поселка.

– Участники конфликта рассказали, что в день происшествия оба находились в торговой точке. Ранее граждане знакомы не были. Причиной ссоры стало случайное столкновение плечами. После взаимных оскорблений мужчины вышли на улицу. Конфликт перерос в драку, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено два уголовных дела – за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Расследование продолжается.