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Школа на краю Земли строится при поддержке Сбербанка

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Школа на краю Земли строится при поддержке Сбербанка. Фото предоставлено "КП".

Школа на краю Земли строится при поддержке Сбербанка. Фото предоставлено "КП".

Западно-Сибирское отделение Сбербанка профинансировало строительство школы в п. Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа. Генеральному подрядчику стройки – ООО «Северная строительная компания» – была открыта кредитная линия в размере 900 млн рублей сроком на 36 месяцев, а также предоставлены гарантийные обязательства на сумму 670 млн рублей на 37 месяцев.

«Северная строительная компания» выбрана подрядчиком по итогам аукциона, проведенного в ноябре 2020 года по заказу Государственного казённого учреждения «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа». Школу на 800 мест, которая будет отвечать самым современным требованиям, построят в Тазовском районе – это одна из отдаленных территорий Ямала на Крайнем Севере. Школьникам создадут лучшие условия для учебы и отдыха. Четырехэтажное здание будет состоять из трех блоков: для начальных классов, спортивного и центрального, в котором расположены кабинеты для среднего и старшего звена, столовая, актовый зал, административные помещения и медицинский блок. На первом этаже выделен блок мастерских. Окончание работ планируется к октябрю 2023 года.

Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов:

Сбер в Тюмени помогает решать серьезные задачи по развитию образовательной инфраструктуры не только на территории обслуживания отделения, но и за её пределами. Уверен, что современная школа в поселке Тазовский станет источником качественного образования для детей Крайнего Севера. Будущие ученики и учителя смогут обучаться в комфортных условиях.

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