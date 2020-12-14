В Тюменской области приступили к вакцинации от коронавируса. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюменскую область поступила первая партия вакцины «Спутник-V» для массовой вакцинации. Сегодня, 14 декабря, были поставлены первые прививки медикам.

– Вакцина хранится и транспортируется при специальном температурном режиме. Одного флакона хватает на 5 человек. Перед применением вакцину необходимо разморозить и только потом использовать. Поэтому для прививки мы приглашаем по пять человек, здоровых, не имеющих антител к коронавирусу, – пояснили в департаменте здравоохранения региона.

В ведомстве также уточнили, что прививка от COVID-19 проводится в два этапа. Следующую инъекцию препарата пациенты получат через 21 день.

Напомним, что пробная партия вакцины поступила в регион в сентябре 2020 года. Среди вакцинированных был и губернатор Тюменской области Александр Моор.