Тюменские врачи восстановили лицо женщине после неудачной операции в другом регионе. Фото - Мария Стринадкина, пресс-служба МСЧ «Нефтяник».

В Тюмени хирурги медико-санитарной части «Нефтяник» избавили пациентку от фронтита и провели реконструкцию лица. Ранее у 30-летней женщины воспалились пазухи носа, ей предстояла операция. Ее сделали в другом регионе, но неудачно.

Перенесённая открытая операция не принесла желаемого результата – воспаление не прошло, пациентку мучили сильные боли. К тому же после хирургического вмешательства у девушки остался видимый косметический дефект на лице, что добавляло страданий.

Врачи МСЧ три часа оперировали сложную пациентку. Они установили дренаж и освободили пазухи от гноя, после чего выполнили пластику костного дефекта, использовав аллоплант. Благодаря этой передовой трансплантационной технологии, со временем от двух операций на лице девушки останется лишь тонкий шрам вдоль линии роста брови.

– Уже два года мы используем технологию работы с имплантатами. Такие реконструктивные операции на лице помогают пациентам за одну операцию решать и функциональную, и эстетическую проблемы, восстановить здоровье и привлекательный внешний вид, – рассказал нейрохирург Юрий Геркул.