У тюменцев появилась возможность инвестировать и заработать до 13% годовых. Фото предоставлено "КП".

В декабре девелопер гарантирует инвесторам увеличенную доходность, в зависимости от суммы инвестиций. Например, инвестируя 300 000 рублей, можно заработать до 12% годовых, а вложив 5 миллионов рублей – до 13%. Новогодние условия действуют только при заключении договора до 31 декабря 2020 года.

Отметим, что «Талан» не является кредитной организацией и не зарабатывает на разнице между ставками по привлеченным и выдаваемым займам. Привлекаемые средства по договорам займа компания использует для покупки новых земельных участков и собственного развития.

Статистика показывает, что инвестиции в недвижимость, особенно жилую, – это один из наиболее понятных и любимых форматов вложений в России. По данным международной консалтинговой компании JLL, в третьем квартале 2020 года объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России вырос на 18%. Это стало самым высоким показателем для третьего квартала за последние четыре года.

Как инвестировать в новостройки? Можно купить квартиру, чтобы после завершения строительства сдавать ее в аренду, можно заработать на разнице между ценой на котловане и после ввода объекта в эксплуатации. А можно начать зарабатывать гарантированный доход, не дожидаясь ввода дома в эксплуатацию, и не заниматься поиском арендаторов. «Талан» сотрудничает с инвесторами, готовыми вкладывать от 300 тысяч рублей. Инвестиционные средства привлекаются ориентировочно до 30 апреля 2023 года.

Задумываетесь об инвестировании? Получите информацию в офисах продаж «Талан» в Тюмени по адресам: главный офис – ул. Малыгина 90, секция 3, мобильный офис – ул. Фармана Салманова 16, по тел. 8 (3452) 28-34-34 или оставьте заявку на сайте инвест.талан.рф

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