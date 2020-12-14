У тюменки «накрылся» отдых в Черногории из-за миллионного долга по кредитам. Фото: Вадим Бегун

Жительница Тюмени не смогла отправиться в путешествие в Черногорию из-за просроченных платежей по кредитам. На 40-летней женщине «висел» почти миллионный долг. Соответственно, на борт самолета ее не пустили.

По информации пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов-исполнителей, специалисты не раз связывались с горожанкой, однако она продолжала игнорировать исполнение решения суда.

Кстати, женщина все же закрыла свой долг онлайн в аэропорту, однако она не учла, что запреты снимаются только после того, как от взыскателей придет подтверждающий ответ о получении денег. Обычно эта процедура занимает порядка пяти рабочих дней.

– В отношении 99 тысяч жителей области, являющимися должниками по исполнительным производствам, в этом году наложены постановления о запрете на выезд за пределы РФ. За 10 месяцев с них взыскали почти 343 млн рублей благодаря применению данной меры ограничения, – рассказали в ведомстве.