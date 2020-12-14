В Уватском районе назначен новый прокурор. Фото: Ольга Крыльцова

Старший советник юстиции Артём Шмыков назначен на пост прокурора Уватского района на пять лет. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Российской Федерации.

По информации пресс-службы прокуратуры Тюменской области, Артем Владимирович родился в 1980 году в рабочем поселке Каргаполье Курганской области. В 2003 году окончил Уральской юридический институт МВД РФ. Карьеру начал следователем.

В ноябре 2004 года Шмыкова приняли на службу в прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Занимал должности старшего следователя прокуратуры г. Нижневартовска, прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов прокуратуры округа, заместителя прокурора г. Белоярского, заместителя прокурора г. Радужного и другие.

Ему досрочно был присвоен классный чин «советник юстиции». Кроме того, неоднократно поощрялся прокурором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и прокурором Тюменской области.