Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 декабря 2020 года увеличилось на 176 человек. Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 14 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 176 и составило 19 578 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 152 человека выздоровели (за весь период – 19278), шесть детей заболели (из общего числа заболевших), 16 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 3522 человека остаются под медицинским наблюдением, 2269 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончался 161 пациент с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 27 328 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 18,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 450 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 562 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 681 256 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксирован 47 391 летальный исход, выздоровели 2 124 797 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что более половины жителей Тюменской области сделали прививку от гриппа. Вообще, специалисты рекомендуют всем поставить прививку от гриппа и пневмококковой инфекции. Даже в случае заражения коронавирусом вакцина может ослабить его течение.

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