В Тюмени пройдет онлайн-конференция «Обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации и санкурлечением»

В Тюмени 18 декабря состоится онлайн-конференция «Обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации и санкурлечением».

– Во время трансляции «Семья&RocketForum online»было много вопросов от зрителей, которые касались обеспечения детей-инвалидов техническими средствами реабилитации. Поэтому мы договорились с Фондом социального страхования организовать отдельную онлайн-конференцию, чтобы уделить внимание каждому вопросу и постараться максимально подробно на них ответить, – рассказала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья».

На ваши вопросы ответят специалисты Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

В рамках данной онлайн-конференции вы можете получить ответы о порядке предоставления технических средств реабилитации, протезно-ортопедических изделий и санаторно-курортного лечения, а также о порядке предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами и предоставления бесплатного проезда к месту лечения и обратно. Кроме того, вы сможете задать вопросы по назначению и выплате пособия по временной нетрудоспособности, в том числе при необходимости осуществления ухода за больным ребенком

- Почему абсорбирующее белье и подгузники не выдают за прошедший период?

- Где и как можно оформить индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА)?

- Зачем нужно переоформление ИПРА?

- Как получить новое ТСР, если старое сломалось?

- Где и как получить изделия бесплатно?

- Как осуществляется компенсация за самостоятельно приобретенные ТСР?

- Должен ли Фонд социального страхования Российской Федерации обеспечивать санаторно-курортной путевкой ежегодно?

- В какие санатории можно получить путевку?

- Как оформить дополнительные выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом?

- Какие условия влияют на оплату больничных по уходу за больным ребенком?

- И другие вопросы по теме

Задать свои вопросы вы можете уже сейчас в КОНФЕРЕНЦИИ.

Ответы на все вопросы будут опубликованы 18 декабря 2020 года.