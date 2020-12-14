В Тюмени значительно увеличится количество автобусов. Фото: Комитет по связям с общественностью и СМИ

В Тюмени с нового года увеличится количество автобусов. Маршрутную сеть оптимизируют.

В Тарманы вместо трех автобусов маршрута № 3 на линию выйдут 15 автобусов маршрута № 31 с интервалом 3 – 5 минут. Взамен четырех автобусов малого класса маршрута № 12 обслуживание заречных микрорайонов будет осуществляться шестью автобусами большого и среднего класса маршрута № 36, приспособленными для перевозки маломобильных групп населения.

– Значительно увеличится количество автобусов, обслуживающих район деревни Падериной: вместо 1 автобуса маршрута № 21 будет задействовано 30 автобусов маршрута № 80. Заменой маршрута № 38, на котором работают три автобуса, станет маршрут № 42, где будет закреплено 16 автобусов (8 среднего и 8 малого класса) с интервалом движения 5 – 7 минут. Для этого маршрут № 42 будет продлен до железнодорожного вокзала, – рассказали в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

Также стало известно, что в районе ММС заменой 8 автобусам маршрута № 78 станут 24 автобуса маршрута № 37 с интервалами движения 4 – 8 минут. Сезонный маршрут № 142 будет заменен маршрутами №№ 145, 147, 155 на круглогодичной основе. Маршрут № 2 будет продлен до жилого района ДОК, при этом на маршруте будет увеличено количество автобусов с 18 до 22 единиц. На социально значимом маршруте № 86, обслуживающем Центр занятости населения г. Тюмени и Тюменского района, количество автобусов будет увеличено до 3 единиц.

Кроме того, будет отменено 7 маршрутов: №№ 3, 12, 19, 21, 38, 78, 142, которые имеют невысокий пассажиропоток и в значительной мере дублируют иные действующие маршруты.