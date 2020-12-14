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Депутат Госдумы вручил подарки тюменцам из пансионата ветеранов ВОВ

Николай Брыкин отметил, что пожилые люди должны чувствовать заботу
Сергей Швецов
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Депутат Госдумы вручил подарки тюменцам из пансионата ветеранов ВОВ. Фото - www.facebook.com/n.bryckin.

Депутат Госдумы вручил подарки тюменцам из пансионата ветеранов ВОВ. Фото - www.facebook.com/n.bryckin.

Депутат Госдумы Николай Брыкин вручил подарки постояльцам тюменского пансионата ветеранов Великой Отечественной войны и труда. Пожилые люди были рады 17 планшетным компьютерам, аудиотехнике и, конечно, новогодней елке.

– Помощь людям старшего поколения всегда в приоритете, а во время пандемии коронавируса приобрела особое значение. Они должны чувствовать нашу заботу, это самое малое, что мы можем сделать для них. Считаю своим долгом помогать ветеранам и всегда откликаюсь на их просьбы, – отметил член фракции «Единая Россия».

Директор пансионата ветеранов Великой Отечественной войны и труда Алена Эбель, в свою очередь, от имени жителей пансионата и его сотрудников поблагодарила Николая Брыкина за внимание к нуждам ветеранов. Встреча прошла с соблюдением всех необходимых мер профилактики распространения вирусных инфекций.

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