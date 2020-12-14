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Более половины жителей Тюменской области сделали прививку от гриппа

Вакцина может ослабить течение коронавируса
Сергей Швецов
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Более половины жителей Тюменской области сделали прививку от гриппа.

Более половины жителей Тюменской области сделали прививку от гриппа.

Фото: pixabay.com

Более половины жителей Тюменской области сделали прививку от гриппа. Вообще, специалисты рекомендуют всем поставить прививку от гриппа и пневмококковой инфекции. Даже в случае заражения коронавирусом вакцина может ослабить его течение.

– Вирус гриппа в регионе пока не циркулирует, вакцинация продолжается. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. В свободном доступе взрослая и детская вакцина. Руководителям предприятий советуют привить сразу весь коллектив, для этого нужно подать заявку в медучреждение, к которому территориально относится компания, – рассказали в оперштабе.

Жителей просят ответственно относиться к здоровью, избегать мест массового скопления людей, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а в случае заболевания оставаться дома и не заражать других.

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