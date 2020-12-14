В Тюмени в пожаре погиб мужчина. Фото: pixabay.com

На улице Депутатской в Тюмени накануне, 13 декабря, произошел серьезный пожар в частном доме. Спасателям пришлось болгаркой «резать» ворота, чтобы вызволить людей из огня.

– Вызов поступил в 20.43. Горел жилой дом размерами 5 на 7,5 квадратных метров. Полностью ликвидировать пламя удалось к 21.40. Всего на месте работали 28 человек личного состава и семь единиц техники, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что огонь повредил дом и надворные постройки. Общая площадь выгоревшей территории составляет более 50 квадратных метров.

Также стало известно, что пожарным удалось достать из огня человека, медики оказывали ему помощь на месте. Второго пострадавшего, к сожалению, спасти не удалось. Дознаватели сообщили, что причиной возникновения пожара стало короткое замыкание электропроводки, передает «МегаТюмень».