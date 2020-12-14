В Тюмени на этой неделе ожидается крепкий мороз. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на этой неделе ожидается крепкий мороз. В один из дней температура воздуха ночью резко опустится до минус 28 градусов.

До пятницы, 18 декабря, в областной столице будет стоять довольно теплая для этого времени года погода. Температура наружного воздуха будет колебаться от минус 5 до минус 9 градусов днем и от минус 9 до минус 15 ночью.

В четверг, наконец, пойдет долгожданный снег, правда пока мелкий. Осадки усилятся на следующий день, в пятницу. В этот день будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5 метров в секунду, в субботу он сменит свое направление на северное и станет тише – до трех метров в секунду. Резко похолодает: до 11 градусов ниже нуля.

Ночью 19 декабря стукнет мороз: температура воздуха опустится до минус 26 градусов. В воскресенье, несмотря на то что день ожидается солнечный, будет так же морозно – столбик термометра остановится на отметке 23 градуса.

Однако сильно переживать не стоит: такая морозная погода простоит недолго. Температура воздуха начнет подниматься со следующего понедельника и уже в среду составит всего около шести градусов. Кроме того, с 21 декабря в областном центре будет идти снег.