Мошенники завладели деньгами тюменки под предлогом начисления бонусов. Фото: Ольга Крыльцова

В голышмановскую полицию с заявлением о хищении денег обратилась 61-летняя жительница села Гладилово. Потерпевшая пояснила, что ей на мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера.

Злоумышленница поинтересовалась, пользуется ли женщина своей банковской картой, и сообщила о том, что ей начислен кешбэк и его необходимо активировать. После этого звонившая переключила клиентку якобы на оператора, который продолжил разговор с заявительницей.

– Для зачисления денег звонивший попросил потерпевшую назвать данные карты, а также коды, пришедшие в СМС. Потерпевшая передала необходимые сведения злоумышленнику и позднее обнаружила списание 27 500 рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время полицейские проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление и задержание телефонного злоумышленника. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.