На улице Орджоникидзе в Тюмени отключат светофоры. Фото: pixabay.com

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 14 декабря, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 15.00 отключение произойдет на пересечении улиц Орджоникидзе и Володарского, Республики и Орджоникидзе, с 9.00 до 17.00 – на улице Бабарынка в районе дома № 16.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.