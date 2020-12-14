Погода на 14 декабря в Тюмени: облачно, тепло

В Тюмени облачно и тепло. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 14 декабря, с самого утра небо в Тюмени покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 11 – 12 градусов, днем – минус 8. Вечером столбики термометров покажут 8 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 3 – 4 метра в секунду.

В этот день почитается память святого пророка Наума. В народе этого святого называли Грамотником, поскольку в этот день в старину (с 1 декабря по старому стилю) начинали учить детей грамоте. Учебные «мучения» детей дополнялись ветром, который был очень характерен в день пророка Наума: «Пришел Наум, зимний ветер подул». Если ветер с юго-западного переходил на западный или северо-западный, ждали усиления морозов.