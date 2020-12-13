В Тюмени девушка пырнула ножом соседку, попросившую её детей вести себя потише Фото: pixabay.com

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней безработной девушки, которая подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в дежурную часть полиции поступила информацию о поступившем раненом пациенте. После полученного сообщения на адрес, откуда госпитализировали потерпевшего, незамедлительно выехали полицейские.

Они узнали, что в тот день пьяная потерпевшая явилась к соседке и потребовала тишины, ведь дети подозреваемой сильно кричали. Та долго не открывала дверь, после чего вышла к девушке с ножом. Она пырнула им соседку, причинив тяжкий вред здоровью.

Теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы.