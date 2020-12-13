Поднажмем! Тюмень может улучшить позиции в конкурсе «Город России» Фото: pixabay.com

Тюмень находится на 29-м месте из 83 в ежегодном конкурсе «Город России» с 11,3 тысячи голосов. Однако до 30 декабря ещё есть время, чтобы улучшить позиции лучшего города Земли в рейтинге.

Как сообщает портал «Вслух.ру», выборы «Города России» проводятся с 2012 года. Голосование проходит весь год, а итоги 2020-го подведут 30 декабря в 17 часов. Чтобы проголосовать, нужно зайти на официальный сайт конкурса город-россии.рф, выбрать город, собрать простую картинку из нескольких элементов (чтобы доказать, что вы не бот) и подтвердить свой выбор. С одного IP-адреса принимается один голос в сутки.

В лидерах на сегодняшний день – Смоленск, Севастополь и Нальчик. Столица ХМАО Ханты-Мансийск на 21-м месте, столица ЯНАО Салехард на 65-м месте.

Напомним, что самый высокий результат у Тюмени был в 2021 году, тогда город поднялся на 7-е место. В 2015 году город занял 26-ю строчку.