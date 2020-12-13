Победы учеников Физико-математической школы не остались незамеченными на Всероссийском уровне

Областная Физико-математическая школа, где учатся талантливые ребята из разных уголков Тюменской области, вошла в Ассоциацию школ-партнеров российского образовательного центра «Сириус». Это стало возможным благодаря победам учеников в различных международных и всероссийских соревнованиях и эффективной работе педагогов.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», ФМШ встала в один ряд с лидерами страны в сфере работы с одаренными детьми и математиками мирового уровня. Ведь в «Ассоциации» - только восемнадцать школ.

По словам директора ФМШ Натальи Фомичевой, попадание в Ассоциацию – колоссальный опыт развития. Отныне для школы открыли все интеллектуальные ресурсы страны в области работы с высокомотивированными ребятами.

- Это новейшие исследования, апробация инновационных проектных решений и технологий, подготовка учителей, работающих с одаренными детьми, - рассказала она.

Теперь талантливые «ФМШники» могут участвовать в инновационном предпринимательстве и в серьезных научно-исследовательских проектах.