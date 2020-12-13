Тюменцам рассказали, как правильно выбрать игрушки в подарок на Новый год Фото: pixabay.com

Если вы решите подарить детям на Новый год в Тюмени 2021 игрушки, смотрите за тем, чтобы они были безопасными для жизни и здоровья ребятишек. При покупке проверяйте, чтобы игрушка соответствовала возрасту ребенка, а материалы, из которых она изготовлена, должны быть чистыми и неинфицированными.

Деревянные игрушки должны быть без червоточин и сучков, не должны содержать твердых или острых предметов (к примеру, осколки пластмассы, щепку и металлическую стружку). Как рассказала юрисконсульт Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области Дарья Яшутина, защитно-декоративное покрытие должно быть стойким к влажной обработке.

- Товары для малышей до 3 лет не должны быть сделаны из натурального меха, натуральной кожи, стекла, фарфора, резины, картона и бумаги, - отметила Дарья Яшутина.

На упаковке должна быть указана вся информация о товаре, которая даст возможность сделать правильный выбор. Если к качеству есть вопросы, вы можете попросить на нее сертификат, который подтверждает соответствие требованиям безопасности.

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