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Тюменские медики рассказали, как не растолстеть на новогодних праздниках

Предстоящие каникулы чреваты перееданием
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские медики рассказали, как не растолстеть на новогодних праздниках

Тюменские медики рассказали, как не растолстеть на новогодних праздниках

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Предстоящие новогодние каникулы чреваты перееданием и набором веса. Более того, такие риски и у тех, кто находится дома на самоизоляции. Чтобы избежать эти проблемы, можно вести дневник питания.

Как пояснила врач по гигиене питания Татьяна Никоза, это позволит объективно оценить своё питание, привести его к норме и сформировать полезные привычки. При ведении дневника важно записывать в него все, что вы съели и выпили, даже глоток сока или воды. Укажите вес съеденной пищи и рассчитайте калораж. Дневная норма калорий для каждого своя, в зависимости от возраста, веса, физической активности, пола, профессии. Обратите внимание, перекусы нередко могут составлять половину суточной нормы калорий.

Кстати, продуктов с отрицательной калорийностью не существует. Даже в листе салата или пластике огурца содержатся калории, которые добавляются к общему числу съеденного. При подсчете калорий правильно взвешивайте продукты: без корок, упаковок, костей и прочего. Лучше купить весы, чтобы не проводить измерения на глаз.

Дневник можно вести как в блокноте или тетради, так и в смартфоне. Например, воспользоваться бесплатным онлайн-сервисом Роспотребнадзора «Дневник питания» на платформе социальной сети «ВКонтакте». С помощью этого сервиса можно следить за здоровым питанием, правильно вести и соблюдать диету, набрать мышечную массу и поддерживать форму, сообщает «Мегатюмень».

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