Какая погода будет в Тюмени в новогоднюю ночь 2021 Фото: pixabay.com

В новогоднюю ночь 2021 в Тюмени ожидается -11 градусов, максимальная скорость ветра – 7 метров в секунду. Об этом сегодня сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на портал gismeteo.ru. Так что погода будет весьма комфортной для праздничных гуляний.

Днём 31 декабря 2020 будет и вовсе тепло: до -6 градусов, а 1 января 2021 года пойдет снег, а температура воздуха составит -8 градусов. Кстати, снегопад продлится аж до 9 января, больше всего осадков ожидается 3 января.

Напомним, что в новогоднюю ночь 2020 в Тюмени было холодно, температура воздуха упала до -22 градусов, дул сильный ветер 14 м/с.

За последние 14 лет самым холодным 31 декабря был в 2010 году. Тогда температура воздуха упала до -35 градусов, дул сильный ветер и шел снег. В 2007 году были самые теплые каникулы, порой теплело до +2 градусов.

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