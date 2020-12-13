В Тюменской области вспомнили жертв разрушительного землетрясения в Армении 1988-го

Город Спитак после землетрясения. Фото Романа Подэрни /Фотохроника ТАСС/

Армяне Тюменской области вспоминают жертв и последствия трагедии, отголоски которой тревожат до сих пор. Речь идет о разрушительном землетрясении, которое произошло 7 декабря тридцать два года назад. Несмотря на то, что это было давно, разрушения на ландшафте страны видны до сих пор.

Из-за пандемии коронавируса крупных памятных акций в Тюменской области не проводилось, но каждый из 25 тысяч армян региона самостоятельно вспомнил жертв и последствия той трагедии.

- Больно вспоминать то, через какие страдания прошел народ. Говорят, что время лечит раны. Но иногда раны бывают настолько глубокими, что даже время оказывается бессильным, - цитирует представителей общественной организации «Союз Армян Тюменской Области» издание «Тюменская область сегодня».

Тогда, 7 декабря 1988 года, в 11.41 стихия унесла жизни десятки тысяч человек, стерла с лица земли город Спитак и разрушила город Ленинакан (ныне Гюмри). С первых минут после трагедии из разных районов СССР в Армению прибывали медики, спасатели, строители.

Несколько лет назад режиссер Сарик Андреасян снял фильм о трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как мы летали в армянский ад

7 декабря 1988 года в Армении случилось землетрясение, унесшее 25 тысяч жизней. Еще 140 тысяч человек стали инвалидами. Наш сецкор Николай Варсегов вспоминает те дни (подробнее)