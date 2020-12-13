Жителей Тобольска приглашают раскрасить лакомство во «Дворцовой пряничной». Фото: tiamz.ru

Сотрудники тюменских музеев в условиях пандемии ищут новые формы работы, учитывающие рекомендации Роспотребнадзора. В частности, они связаны с участием ограниченного числа посетителей, разведением отдельных групп по времени и разным помещениям.

Например, Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник до середины декабря 2020 года проводит несколько мероприятий. Во Дворце Наместника прошла литературно-музыкальная гостиная, посвященная поэту, прозаику Александру Радищеву. Участники познакомились с жизнью и творчеством писателя и прослушали произведения русских классиков.

Литературно-музыкальная гостиная. Фото: tiamz.ru

Во Дворце наместника стартовал новый выставочный проект «Антиквариат», который знакомит тоболяков с работой реставраторов. Здесь можно увидеть возрожденные раритеты, которые уже прошли этапы консервации и реставрации.

Антиквариат. Фото: tiamz.ru

Во «Дворцовой пряничной» сегодня в 12, 13 и 15 часов пройдет «сладкий» мастер-класс. Участники смогут проявить творческие способности и раскрасить сибирское лакомство.

Вкусные узоры. Фото: tiamz.ru

Чтобы принять участие в мероприятиях, нужно записаться на официальных страницах музея-заповедника в соцсетях и на сайте Тобольского музея-заповедника, сообщили в департаменте культуры Тюменской области.