Розничная торговля в Тюменской области демонстрирует уверенный рост Фото: pixabay.com

Тюменьстат опубликовал доклад по социально-экономическому развитию за 10 месяцев 2020 года. По данным ведомства, рынок платных услуг населению в Тюменской области демонстрирует подъем после «коронавирусных» ограничений.

Так, самым прибыльным в 2020 году стал первый квартал, когда общий оборот составил чуть больше 24,7 млрд рублей, то есть больше 5 тысяч рублей на каждого жителя региона в месяц. В апреле-мае 2020 года – самые низкие показатели: 5,03 млрд рублей и 5,6 млрд рублей, и все из-за коронавируса. В июне и июле общий оборот составил около 6,3 млрд рублей, а в августе-октябре поднялся до 7,4 млрд рублей в месяц.

Оборот платных услуг в октябре 2020 года был на уровне 7,4 млрд рублей, тогда как годом ранее составлял 7,7 млрд рублей.

Розничная торговля демонстрирует рост. За 10 месяцев оборот составил 339,2 млрд рублей, то есть больше 22 тыс. рублей на человека в месяц, сообщает "Вслух.ру".