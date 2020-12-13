Погода в Тюмени 13 декабря: холодно и ветрено Фото: pixabay.com

В Тюмени сегодня, 13 декабря, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11…-16 C, при прояснении до -21 C, днем -6…-11 С.

Погода в Тюмени 13 декабря. Инфографика Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 13 декабря – день памяти апостола Андрея Первозванного. Поэтому и день назывался как «Андрей Зимний». В этот день на Руси крестьяне слушали воду в колодцах, реках и озерах. Если вода стояла спокойно – значит, зима будет теплой, без метелей. Если слышались гудки – значит, будут бури и морозы.

Среди других примет: если в Андреев день пойдет снег, то он пролежит ещё 110 дней.