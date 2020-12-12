«Я не курю!»: жители Тюменской области поучаствовали в интернет-конкурсе Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Интернет-конкурс «В ритме здорового дыхания!» прошел в рамках акции, приуроченной к Международному дню отказа от курения. Организаторы – областной центр профилактики и реабилитации – предложили участникам снять небольшой ролик, который бы начинался с одной из фраз: «Я не курю!», «Я за здоровый образ жизни!», «Я берегу свое здоровье!».

Продолжением фразы становился эпизод из фильма, мультика или сериала, который поддерживает позицию здорового образа жизни. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в акции поучаствовали 400 человек из 23 муниципальных образований региона.

Победителями, которые набрали больше всего лайков в соцсетях, стали: волонтерский отряд «Подсолнухи» (Ялуторовск), Павел Пятилетов (п. Заозерный, Ишимский район), Данил Мансуров (Тюмень). Все они получат дипломы и сувениры от организаторов конкурса.