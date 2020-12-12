Тюменский приют для животных возобновил работу после скандала с прокурорской проверкой. Фото: приют "Лучший друг"

Тюменский приют для животных «Лучший друг» после скандала с прокурорской проверкой, которую руководители посчитали незаконной, возобновил работу. Волонтеры рассказали на страничке в социальной сети «ВКонтакте», что руководитель приюта Анна Москвина побывала на приеме у прокурора Тюменской области Владислава Московских.

- Он успокоил нас и пообещал, что приют и волонтеры не пострадают в этой конфликтной ситуации, так как это несправедливо, - говорится в сообщении. - Прокуратура области проводит проверку по нашей жалобе, она будет рассмотрена. Поэтому мы открываем приют, постепенно возвращаемся в прежнее русло. Всем добра!

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», 5 декабря в приют нагрянула прокурорская проверка. Двух волонтеров задержали, двери выломали.