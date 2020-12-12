Жители Викуловского района участвуют в конкурсе на лучшее новогоднее оформление Фото: pixabay.com

В Викуловском районе стартовал традиционный конкурс новогоднего оформления учреждений и частных домов. Жители украшают домики гирляндами, мастерят снежные городки и ледяные фигуры. К празднику все готовятся заранее, ведь многие участвуют в конкурсе не первый год. Сначала снег утрамбовывают в специальные формы, а потом вырезают фигуры при помощи стамесок и инструментов.

Активно украшают дома школьники, детсадовцы с воспитателями и пенсионеры. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 21 декабря подать заявку в администрацию сельского поселения.

Конкурс предусматривает две номинации: «Световое оформление» и «Снежные скульптуры на прилегающей территории». В каждой номинации будут три победителя: среди организаций, школ и детсадов, а также среди частных домов.

Как сообщает «Тюменская линия», специальная конкурсная комиссия подведет итоги 22 и 23 декабря