Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 декабря 2020 года увеличилось на 171 человека Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 12 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 171 и составило 20 229 человек.

За последние сутки в Тюмени выздоровели 369 человек (за весь период – 18 955 человек). В число заболевших вошел 21 ребенок. 15 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких, 2786 человек остаются под медицинским наблюдением, ещё 2269 – на перевахтовке.

Всего же в России по данным на 12 декабря 2020 за сутки заболели ещё 28 137 человек в 95 регионах России, в Москве зарегистрировано 6622 новых эпизодов заболевания.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что специалисты Управления Роспотребнадзора по Тюменской области опровергли опубликованное в средствах массовой информации сообщение о том, что они просили волонтеров внедряться на закрытые новогодние вечеринки.