Тюменские исследователи: люди стали ответственно относиться к лесам Фото: pixabay.com

Исследователи ТюмГУ изучили, как менялось восприятие лесной экосистемы в России в разные исторические периоды. Они поняли, что из-за осознания глобального экологического кризиса и его последствий люди стали ответственно относиться к лесному хозяйству, появился запрос на экологически чистую продукцию из древесины.

По словам доцента кафедры физической географии и экологии ТюмГУ Натальи Жеребятьевой, леса продолжают оставаться источником древесины и дикоросов. Растет научная и образовательная значимость лесов. Например, все чаще появляются специально разработанные экологические тропы.

Уже десять дет растет социально-экологическая роль лесов: ученые и общественники проявляют интерес к вопросу ценности зеленой экосистемы. Везде внедряют устойчивое лесопользование. Сегодня 47 млн гектаров (больше четверти лесов в России) сертифицировано по стандарту FSC.

Наталья Жеребятьева отмечает, что природосберегающие технологии создаю ситуацию выбора: какие леса можно использовать, какие сохранять и какие наращивать.

- Решить проблему поможет оценка потенциала лесного богатства России. Для этого необходимы современные знания и понимание роли лесов, - подчеркнула она.