Московские врачи высоко оценили систему оказания медпомощи онкобольным в Тюменской области Фото: pixabay.com

Делегация специалистов Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина побывала с рабочим визитом в Тюмени. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, специалисты приехали в наш город, чтобы проанализировать систему оказания медицинской помощи онкологическим пациентам Тюменской области.

Специалисты центра посетили учреждения региона, которые оказывают медицинскую помощь онкобольным. В частности, это подразделения «Медицинского города» (онкологический, радиологический морфологический центры) и Центр амбулаторной помощи Медицинского клинического диагностического центра.

После того как специалисты посетили все учреждения, они поняли: в Тюменской области высокий уровень организации и оснащения «Медицинского города», есть возможности лучевого и хирургического лечения онкобольных.

Как отметил д. м. н., врач отдела координации онкологической помощи Илья Пустынский, специалисты «Медгорода» обладают высоким уровнем профессионализма. Поэтому они планируют посотрудничать с ними в области разработки научных программ и подготовки различных материалов.

По словам заместителя директора по образовательной деятельности НМИЦ Александра Петровского, тюменский онкодиспансер – одно из лучших медицинских учреждений в стране, которые оказывают онкологическую помощь:

– Опыт тюменских коллег очень важен для реализации федеральной вертикально интегрированной информационной системы. Мне кажется, нашему центру будет интересно проводить совместные научные исследования, для того чтобы сравнивать наш опыт и возможности с технологиями, которые реализуются на базе регионального центра, –подчеркнул Александр Петровский.