В Тюмени стартовал онлайн-фестиваль «С бережностью к традициям»

В Тюмени стартовал онлайн-фестиваль «С бережностью к традициям» Тюменское концертно-театральное объединение при поддержке ПАО «Сбербанк» объявляет о начале онлайн-фестиваля «С бережностью к традициям» и приглашает к участию всех, кто неравнодушен к истории Тюменской области, краеведению и раскрытию интересных мест, людей и картин своей малой Родины.

С 1 по 25 декабря участвуй в как можно большем количестве проектов фестиваля. По окончании в каждом проекте будут выявлены самые активные участники, которые получат специальные призы от ПАО «Сбербанк». Направления фестиваля и условия участия. 1. Онлайн-акция #ПутешествияТюмень

- Сделай фото достопримечательности Тюменской области (историческое место, памятник, строение и др.). - Выложи это фото в социальной сети и расскажи о нем в описании. - Не забудь добавить хештеги #путешествиятюмень, #сбербанктюмень, #сбер, #ткто 2. Онлайн-акция #читающаятюмень

- Запиши видео с чтением народной сказки (или ее фрагмента). - Выложи видео в социальной сети, указав название сказки. - Не забудь про хештег #читающаятюмень, #сбербанктюмень, #сбер, #ткто 3. Онлайн-акция #ЧастушкуПой

- Сочини частушку про традиции, сбережения, финансы и запиши тематическое видео с ее исполнением. - Выложи в социальной Сети под хештегом #ЧастушкуПой, #сбербанктюмень, #сбер, #ткто 4. Онлайн-акция #ПосЛОВИца

- Придумай или подбери пословицу, подходящую по теме фестиваля, которую мы выставим под хештегом #ПосЛОВица - Напиши свой вариант в комментариях под постом с пословицей. 5. Онлайн-акция #тюменскийблог

- Запиши видео или напиши пост с обзором на книгу или писателя, чьё творчество или жизнь связано с Тюменской областью. - Выложи обзор в социальной сети. - Обязательно поставь хештег #тюменскийблог, #сбербанктюмень, #сбер, #ткто Информация о фестивале будет публиковаться в сообществах «Культуры Тюмени» в социальных сетях.

- https://vk.com/kultyumen

- https://ok.ru/kultyumen

- https://www.instagram.com/ktotyumen/

- https://www.facebook.com/kultyumen

Количество постов и комментариев в каждом направлении неограниченно.

Ссылки на посты также можно присылать на почту marketolog@kto72.ru с пометкой «Сбер». Фестиваль проходит при поддержке Фольклорного ансамбля «ЯромилЪ», который создан в 2011 году на базе Тюменского государственного института культуры, руководитель - Руслана Витальевна Лосева.

Основная цель ансамбля - сохранение, реконструкция и популяризация традиционного фольклорного материала, а также обрядовых действ, бытовавших на территории Западной Сибири. Часть песен были найдены участниками ансамбля во время экспедиций, а обрядовые действия по крупицам восстановлены по воспоминаниям и архивным записям жителей нашего региона.

Музыканты известны тем, что исполняют аутентичный фольклор Тюмени, юга Тюменской области и других регионов. В их репертуаре народные, авторские, казачьи песни, балладные романсы, различные фолк-стили. Песни сопровождаются игрой на гармонике, гитаре, баяне, балалайке, акарине, флейте, гуслях и других инструментах.