МЧС назвало основную причину возгорания автомобилей в Тюменской области Фото: pixabay.com

С наступлением холодов возникает риск возникновения пожаров в автомобилях – наших «друзьях», нашей гордости и имущества, которое нужно оберегать от поломок. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, современные автомобили выгорают чуть меньше, чем за десять минут.

- После возгорания от целого корпуса остается лишь покореженный железный остов, - рассказали в ведомстве.

Самая частая причина возгорания – банальное нарушение правил эксплуатации предупусковых электрических подогревателей двигателей автомобиля. Чтобы избежать пожара, нужно вовремя проходить техобслуживание, устанавливать дополнительное оборудование только в специализированных сертифицированных центрах. Для установки нужно применять только разрешенные предпусковые подогреватели.

МЧСники рассказали, что подключение подогревателя к питающей сети нужно проводить через розетку с заземлением. Проводку к розетке нужно осуществлять медным проводом, рассчитанном на ток не менее 10 Ампер, с сечением не менее 2,5 мм.

- Нельзя допускать повреждения изоляции питающей электропроводки или её протирания, передавливания и нагрева. В каждой машине обязательно должен быть огнетушитель, - отметили в МЧС.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вы обнаружили признаки пожара, срочно звоните по единому номеру спасателей 01 или 101.