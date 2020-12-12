МФК «Тюмень» готовится к игре с нижегородской «Торпедо». Фото: МФК "Тюмень"

МФК «Тюмень» проведет 8-й тур Париматч-Чемпионата России по мини-футболу среди команд клубов Суперлиги сезона 2020-2021 г. в субботу и воскресенье, 12 и 13 декабря в 14 часов. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Тюменское время» и на канале «Ассоциации мини-футбола России».

В Париматч-Суперлиге обе команды провели 12 состязаний. Сейчас МФК «Тюмень» находится на второй строчке в турнирной таблице после московского «КПРФ». Тюменская команда победила в восьми матчах, проиграла – в четырех, заработав 24 очка. На три очка отстает «Динамо-Самара», которая отстает на три очка. Семь игр для клуба закончились победой, пять – поражением.

По информации «Вслух.ру», в ноябре 2020 «Тюмень» и «Динамо Самара» встречались в четвертьфинале Кубка России. «Тюмень» победила в гостях и дома со счетом 2:4 и 3:2, благодаря чему команда прошла в полуфинал. 22 декабря 2020 и 21 января 2021 команда сразится с «Торпедо» из Нижегородской области.