Для проработки цифрового путеводителя Tyumen Way требуются студенты и специалисты Фото: pixabay.com

Студент IV курса Института наук о Земле ТюмГУ Герман Мизанфаров разработал цифровой путеводитель по Тюмени. Рабочее название проекта, который попал на всероссийский конкурс «Развивая туризм – развиваем Россию!», – Tyumen Way.

Проект представляет собой мобильный интерактивный картографический сервис, который опирается на ГИС-технологии. На удобной навигационной платформе появится вся необходимая туристу и жителям Тюмени информация. В основе путеводителя лежит проект «Живая карта Россия» с тематическими слоями: естественным, культурно-историческим, рекреационным, сервисным, антропологическим, событийным и мифологическим. Когда турист будет путешествовать по цифровой Тюмени, пользователь сможет переключаться между слоями или соединять их.

В Tyumen Way можно будет публиковать собственные маршруты, рассказы о любимых местах и интегрировать достопримечательности с популярными сервисами, сообщает «Тюменская линия».

Осталось немного – проработать техническую часть цифрового путеводителя - сформировать ГИС-основу и разработать мобильное приложение. Для этого команда проекта ищет заинтересованных студентов и специалистов.