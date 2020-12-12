Производство мяса кроликов в Тюменском районе набирает обороты Фото: pixabay.com

Благодаря тепличному комплексу «ТюменьАгро» объём выпущенной в Тюменском районе сельскохозяйственной продукции значительно вырос. На предприятии увеличили производство овощей с 13,5 до 18,2 тысяч тонн.

Что касается тюменских птицефабрик, то они практически повторили показатели 2019 года. По словам директора птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер» Оксаны Величко, за счет строительства шести новых птичников в 2019 году производство увеличилось более чем на 3 тысячи тонн. В 2020 году результат, можно сказать, закрепили.

- В плюс надеемся выйти и в текущем году - произвести на сто тонн продукции больше. К основным итогам я бы ещё отнесла модернизацию нашего предприятия с точки зрения биологической безопасности. Также повысили надежность систем электрообеспечения, водо- и газоснабжения, - рассказала Оксана Величко.

Впечатляющий результат среди малых и средних сельхозпредприятий показал единственный в УФО кролиководческий комплекс «Рощинский». Как отметил гендиректор предприятия Николай Степанов, по итогам 2020 года здесь планируют достичь показателей в 45-46 тонн мяса. Такого результата удалось добиться благодаря реконструкции комплекса, хорошим кормам и должным мерам по санобработке, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.