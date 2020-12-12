Погода в Тюмени 12 декабря: в День Конституции значительно похолодает Фото: Виктория Стеблова

В Тюмени сегодня, 12 декабря, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер будет дуть западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15,-20 С, местами -10… -15 C, днем -7…-12 C.

По народному календарю 12 декабря – День Парамона Зимоуказателя – мученика, который пострадал за веру в 250 году. На Руси Парамона прозвали Зимоуказателем потому, что по его дню можно было предсказать погоду на весь декабрь.

Погода в Тюмени на 12 декабря 2020 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Если мела метель – значит, такая погода может продержаться ещё неделю. Багряная заря предвещала сильные ветры. А ещё крестьяне делали прогнозы на будущий год: «Зима без снегу – быть без хлеба», «Много снега – много хлеба, вода разольется – сена наберется».

А ещё сегодня День Конституции. Всех тюменцев с праздником!