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Тюменцам объяснили, как выбрать новогодние игрушки детям

На что следует обратить внимание?
Сергей Швецов
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Тюменцам объяснили, как выбрать новогодние игрушки детям.

Тюменцам объяснили, как выбрать новогодние игрушки детям.

Фото: pixabay.com

Тюменцам объяснили, как выбрать игрушки детям к Новому году. Стоит отметить, что потребителю необходимо задуматься не только об их красоте, но и о безопасности.

– Игрушка должна быть разработана и изготовлена таким образом, чтобы при ее применении по назначению она не представляла опасности для жизни и здоровья детей и лиц, присматривающих за ними, и обеспечивала отсутствие риска. Материалы должны быть чистыми и неинфицированными. Перед выпуском в обращение на рынке игрушки должны пройти подтверждение соответствия требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза, – отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что маркировка игрушек должна быть достоверной, проверяемой, четкой, легко читаемой, доступной и для осмотра и идентификации. Она наносится изготовителем и импортером. Маркировка должна содержать наименование игрушки, страны, где она изготовлена, наименование и местонахождение изготовителя и импортера, информацию для связи с ними, товарный знак изготовителя, а также минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка.

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