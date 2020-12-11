Тюменцам объяснили, как выбрать новогодние игрушки детям. Фото: pixabay.com

Тюменцам объяснили, как выбрать игрушки детям к Новому году. Стоит отметить, что потребителю необходимо задуматься не только об их красоте, но и о безопасности.

– Игрушка должна быть разработана и изготовлена таким образом, чтобы при ее применении по назначению она не представляла опасности для жизни и здоровья детей и лиц, присматривающих за ними, и обеспечивала отсутствие риска. Материалы должны быть чистыми и неинфицированными. Перед выпуском в обращение на рынке игрушки должны пройти подтверждение соответствия требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза, – отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что маркировка игрушек должна быть достоверной, проверяемой, четкой, легко читаемой, доступной и для осмотра и идентификации. Она наносится изготовителем и импортером. Маркировка должна содержать наименование игрушки, страны, где она изготовлена, наименование и местонахождение изготовителя и импортера, информацию для связи с ними, товарный знак изготовителя, а также минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка.