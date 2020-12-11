«Россети Тюмень» определили перспективные исследования молодых энергетиков. Фото предоставлено "КП".

В Сургуте состоялся конкурс научных работ молодых специалистов, работающих в «Россети Тюмень». 14 участников, представляющих энергокомпанию в трех регионах Западной Сибири, выступили перед экспертным жюри со своими исследованиями. Темы докладов заявлены в трендовых для отрасли направлениях: экологическая безопасность и охрана труда, повышение надёжности электроснабжения, метрология, компьютерные технологии и автоматизация процесса, эффективный менеджмент.

Например, супруги Александр и Анастасия Александровы из филиала «Энергокомплекс» выступили с совместным проектом на тему «Ранняя диагностика различных воздействий ЛЭП с помощью бриллюэновской рефлектометрии ВОЛС». Технология должна усовершенствовать мониторинг волоконно-оптической линии связи, что позволит оперативно выявлять дефекты на линии электропередачи и проводить более детальный анализ повреждения.

– Мы рассчитываем на призовое место, поскольку потратили много времени на исследование данной темы. Работа над этим проектом началась ещё в 2017 году, во время учёбы в университете, а сейчас мы проводим исследования уже на практике, работая в «Россети Тюмень». Надеемся, что руководство компании прислушается к нашим предложениям и внедрит оборудование, которое в результате поможет увеличить надёжность электроснабжения потребителей, – рассказала Анастасия Александрова, электромонтёр службы корпоративных и технологических АСУ филиала «Энергокомплекс».

Главная цель конкурса – привлечь молодых ученых и специалистов компании к решению конкретных технических и экономических задач в интересах развития энергетической отрасли. Оценка научных работ проводилась по шести направлениям: актуальность и новизна разработки, экономическая эффективность, масштаб применения, коммерческий успех и качество самого выступления. Победители конкурса определены, ими стали:

1-е место: Александр Флёров, исполнительный аппарат.

2-е место: Эдуард Овчарук, Дмитрий Морозов и Наталья Митюкова, исполнительный аппарат.

3-е место: Иоанн Кирий, филиал «Тюменские электрические сети».

Отдельное внимание жюри заслужила работа нижневартовского инженера-программиста Станислава Бакая «Мобильная система обучения персонала МСОП». Его исследование получило приз за лучшую идею и будет внедрено в «Россети Тюмень».

– У многих конкурсантов хорошая теоретическая база, но мы рассматривали еще и практические наработки участников. Победители показали себя экспертами в той области, над которой трудились, их проекты заслуживают воплощения в жизнь, – отметил первый заместитель генерального директора, главный инженер «Россети Тюмень» Антон Битуев.