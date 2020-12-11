Тюменцы пожаловались на долгое ожидание машин такси. Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора и Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области провели горячую линию по услугам такси. За консультацией обратились 19 человек.

По информации ведомства, более всего жителей региона интересовали вопросы ожидания такси более озвученного времени, отказа водителя в перевозке без объяснения причин, а также невыдачи чека или квитанции, подтверждающих внесение платы за перевозку.

– Кроме того, потребители пожаловались на подачи автомобиля не к месту заказа. Обращений за консультациями по вопросу каршеринга не поступало, – отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Всем потребителям, обратившимся за консультацией, даны разъяснения, в том числе о возможности судебной защиты. Вопросы защиты прав потребителей при оказании услуг такси остаются на контроле ведомства.