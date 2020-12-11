Тюменец всадил нож в спину приятеля во время застолья. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ялуторовской полиции поступило сообщение о причинении вреда здоровью молодому человеку. Участковый прибыл по указанному адресу и задержал подозреваемого.

– Житель села Хохлово Ялуторовского района пригласил к себе в гости знакомых. Молодые люди употребляли алкоголь. В ходе застолья между хозяином квартиры и одним из присутствующих произошла ссора. Схватив кухонный нож, 23-летний мужчина ударил им в спину своего 21-летнего гостя. Один из участников застолья вызвал скорую помощь, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. В отношении уже ранее привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Ялуторовского района избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.