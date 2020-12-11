Мэр Тюмени возглавил правление Союза российских городов. Фото - tyumen-city.ru.

Глава Тюмени Руслан Кухарук стал президентом правления Союза российских городов. Заседание прошло сегодня, 11 декабря, за мэра областной столицы проголосовало большинство.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, организация внесла большой вклад в развитие местного самоуправления: практически все нормативные документы, регулирующие вопросы МСУ, были сформированы при активном участии союза.

– Роль таких объединений неоценима, это отмечают большинство глав городов. Тюмень является лидером по многим вопросам, и, естественно, наш опыт реализации проектов, методическая помощь востребованы у коллег из различных городов, – сообщили в ведомстве.

Там также уточнили, что Союз российских городов рассматривает актуальные вопросы, которые позволят органам местного самоуправления заниматься комплексным развитием территорий, эффективно решать задачи, поставленные в национальных проектах.