Тобольское предприятие оштрафовали за неправильное хранение мяса. Фото: pixabay.com

Специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области провели внеплановую проверку ООО «Мясное изобилие» из Тобольска. Выяснилось, что предприятие, которое осуществляет хранение и реализацию охлажденной и замороженной животноводческой продукции, делало это неправильно.

– Как оказалось, замороженные свиные полутуши хранились вместе с продукцией в картонных коробках и полипропиленовых мешках. Мясо неизвестного происхождения (7,92 кг), сало свиное (28,8 кг) и замороженное мясо неизвестного происхождения (69,5 кг), которое хранилось в холодильной камере, не сопровождались информацией об условиях хранения и сроке годности, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, животноводческая продукция хранилась вплотную к стенам холодильной камеры – так тоже нельзя. В итоге в отношении компании возбудили административное дело. На предприятие наложен штраф в размере 100 тысяч рублей. Мясная продукция общим весом 110,72 кг утилизирована.