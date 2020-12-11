В Тюмени рогвардейцы спасли мужчину на пожаре

Тюменские рогвардейцы спасли мужчину на пожаре. Фото: Пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

В Тюмени сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии старшины Артем Ваганов и Динар Исмагилов спасли мужчину во время пожара. Возгорание произошло в пункте приема металла на улице Бакинских Комиссаров.

В это время мужчины находились на маршруте патрулирования. Они увидели клубы черного дыма, который вырывался из нежилого помещения. Росгвардейцы тут же вызвали экстренные службы, после чего обратили внимание, что рядом с местом пожара расположена шиномонтажная мастерская, где находились люди. Бойцы предупредили их о возгорании и посоветовали перейти в безопасное место.

– Предположив, что в задымленном помещении также могут находиться люди, правоохранители вошли внутрь и разглядели в густом дыму мужчину, который уже надышался продуктами горения. Они вынесли пострадавшего на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи, – рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.

Позже возгорание ликвидировали прибывшие сотрудники МЧС.