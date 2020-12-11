Таксист с пассажиркой погибли в страшном ДТП на тюменской трассе. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Ишимском районе сегодня, 11 декабря, произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. Здесь грузовой КамАЗ на скорости влетел в Renault Logan.

– По предварительным данным, КамАЗ выехал на встречную полосу на участке дороги, где обгон запрещен. В результате большегруз столкнулся с легковушкой службы такси, в которой находилась пожилая пассажирка. В результате происшествия погибли оба человека из «Рено», – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В настоящее время устанавливаются личности погибших. Движение по участку трассы затруднено, на месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства трагической аварии.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на автодороге Тюмень – Салаирка накануне, 10 декабря, водитель грузовика с цистерной насмерть сбил 41-летнего мужчину. Дорожный инцидент случился на семнадцатом километре трассы примерно в 20.00.

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