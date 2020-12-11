Тюменская общественная организация проведет онлайн-форум о подростках для родителей и педагогов

Участники расскажут, о чем пойдет речь на форуме, почему его обязательно стоит посетить родителям подростков и педагогам. Фото организаторов форума.

Тюменская городская детская общественная организация «Республика Неугомонных» проведет онлайн-форум о подростках «В ЭФИРЕ» для родителей и педагогов со всей страны. Мероприятие состоится 6 февраля. 15 декабря «Комсомольская правда» – Тюмень» приоткроет завесу форума и в ходе онлайн-трансляции расскажет, что именно приготовили организаторы для его участников.

К дискуссии приглашены спикеры:

- Мария Денисенко, автор и организатор форума о подростках «В ЭФИРЕ», руководитель ТГДОО «Республика Неугомонных»;

- Екатерина Громова, спикер форума, семейный психолог с опытом более 13 лет, руководитель психологического центра «Маяк»

- Владислав Самойлов, инвестор проекта, основатель компании «РЕМГИДРОСТРОЙ», отец подростков;

- Евгений Кингисепп, партнер форума, генеральный директор компании «ЕВРОКОМПЛЕКТ», производитель коленных ортопедических стульев «БОГАТЫРЬ» для здоровой осанки, г. Санкт-Петербург;

- Ольга Закирова, партнер форума, педагог-психолог, руководитель лаборатории знаний «ASTRA», 3D-мама;

- Ирина Егорова, спикер форума, 4D-мама, «Миссис Тюмень – 2019», «Миссис Российская красавица – 2020», модель. Поделится личным опытом на тему «Принятие себя, своей внешности в непростом переходном возрасте и роли взрослых в самооценке подростка».

В ходе экспертной встречи участники расскажут, о чем пойдет речь на форуме, почему его обязательно стоит посетить родителям подростков и педагогам, как зарегистрироваться на мероприятие и куда направить свои вопросы. Зрители также получат прикладные советы от психолога Екатерины Громовой на тему «Как договориться с подростком, сохранить авторитет взрослого и отношения».

Присоединяйтесь к эфиру круглого стола 15 декабря в 11 часов. Трансляция экспертной встречи пройдет на официальном сайте «Комсомольской правды» – Тюмень» и в официальных сообществах издания, а также в одном из крупных городских пабликов «Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».