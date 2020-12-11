Пенсионерка из Тюмени перевела мошенникам сотни тысяч рублей.
Фото: Ольга Крыльцова
В дежурную часть полиции города Тюмени обратилась 58-летняя местная жительница. Пенсионерка пояснила, что ее обманули неизвестные, украв крупную сумму денег.
Пожилой женщине поступил звонок. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что в настоящее время неизвестные пытаются перевести все деньги с ее личного счета. Мошенник, используя психологическую тактику, указал определенный алгоритм действий для сохранения сбережений.
– Доверчивая гражданка попалась на уловки лжесотрудника и самостоятельно перевела деньги через банкомат. Сумма ущерба составила свыше 350 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.
Стражи правопорядка устанавливают личность телефонного мошенника. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.